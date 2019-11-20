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Ali Şen’den flaş Fenerbahçe açıklaması! ‘Acı bir tablo F.Bahçe’nin bunu taşıması zordur’
Süper Lig

Ali Şen’den flaş Fenerbahçe açıklaması! ‘Acı bir tablo F.Bahçe’nin bunu taşıması zordur’

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen Türkiye Futbol Vakfı Stadyum Dergisi’ne verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Şen '6 sene şampiyonluk yaşanmaması acı bir tablo. Onun için Ali Koç, bu sene Fenerbahçe’yi şampiyon yapma mecburiyetindedir.' dedi

20 Kasım 2019 07:37

F.Bahçe’de iki dönem başkanlık yapmış efsane isimlerden Ali Şen, Türkiye Futbol Vakfı Stadyum Dergisi'ne röportaj verdi. Şen, bu sezon sarı-lacivertlilerin mutlak suretle ligde şampiyon olması gerektiğine vurgu yaptı. Efsane Başkan, “F.Bahçe'nin büyüklüğünü ülkemize gelen yabancı futbolcular da bilmiyor. 6 sezondur şampiyonluk yaşamaması acı bir tablo. F.Bahçe'nin bunu taşıması zordur. Onun için Ali Koç, bu sene takımı mutlaka şampiyon yapma mecburiyetindedir” diye konuştu.

ŞÜPHEM YOK

Şen, şunları söyledi: “Nihat Bey'i 1994'te yönetime ben almıştım. Dürüst, mütevazı ve ayakları yere basan bir yöneticidir. TFF başkanlığında iyi hizmetler vereceğinden kuşkum yok. Başarılı yıllarda başkan bendim ama Selim Soydan ve Şadan Kalkavan'ın emekleri unutulmaz. Arsenal da 11 yabancıyla oynuyor. Buna karşı değilim. Kulübesinde yabancı futbolcu çok ise yönetim yanlış demektir. Yabancıyı İstanbul'un güzellikleri için transfer etmemek gerek.”

Son güncelleme 07:39 | 20 Kasım 2019
ali koç ALİ ŞEN Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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