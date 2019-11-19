Ümit Milli Takım, Andorra’ya mağlup oldu

Ümit Milli Takımımız, UEFA 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme altıncı maçında deplasmanda Andorra’ya 2-0 mağlup oldu.

Andorra’ya 4 yıl sonra galibiyet getiren golleri 7. dakikada Ricard Fernandez ve 86. dakikada penaltıdan Jordi Alaez kaydetti. Millilerde penaltıya neden olan Cenk Özkacar kırmızı kart gördü.

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde 6 maçta 4 puan alabilen Milli Takımımız, 4 maçta 4 puana ulaşan Andorra’nın da gerisinde kalarak sonuncu oldu.

Andorra U21 takımı, Türkiye galibiyeti öncesinde en son zaferini 16 Haziran 2015 tarihinde Litvanya’ya karşı almıştı.

Milliler, grubundaki yedinci karşılaşmasında 31 Mart 2020’de İngiltere’ye konuk olacak.

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de statta takip etti.

Stat: Estadi Nacional

Andorra: Iker, Cervos, De Pablos, Garcia, Guillen, Martinez, Fernandez, Alaez, Rebelo, Alavedra, Ubach

Türkiye: Altay Bayındır, Mert Yılmaz, Hüseyin Türkmen, Cenk Özkacar, Cemali Sertel, Berat Ayberk Özdemir (Ahmed Kutucu dk. 46), Muhayer Oktay (Hüseyin Atakan Üner dk. 87), Güven Yalçın, Berkay Özcan, Doğukan Sinik (Rahmetullah Berişbek dk. 87), Halil İbrahim Dervişoğlu (Ahmet Canbaz dk. 73 )