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İngiltere Premier Lig

Tottenham, Mauricio Pochettino’nun görevine son verdi

Tottenham, 2014-2015 sezonun başında takım başına geçen teknik direktör Mauricio Pochettino ile yolların ayrıldığını açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 19 Kasım 2019 22:52

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da teknik direktör Mauricio Pochettino’nun dönemi sona erdi.

Londra ekibinin başında 5.5 yıldır görev yapan Arjantinli teknik adam, geçen sezonu takımını Şampiyonlar Ligi’nde finale kadar taşıyıp kupayı Liverpool’a kaptırmıştı.

27 Mayıs 2014 tarihinde Tottenham’a imza atan Pochettino, takımın başına geçtikten sonra başarılı bir performans sergileyerek takımını ilk sezon 5. yapıp ardından takip eden sezonlarda Şampiyonlar Ligi potasında tuttu.

Londra ekibi bu sezon Premier Lig’de oynadığı 12 maçta 14 puan toplayarak 14. sırada yer alıyor.

BAŞKAN LEVY: KARARI ACELEYLE ALMADIK

Tottenham Kulübü’nün başkanı Daniel Levy, resmi siteden Mauricio Pochettino’nun ayrılığını duyurdukları açıklamada, “Bu kararı alma konusunda son derece isteksizdik ve bu kararı aceleyle almadık. Maalesef geçen sezonun sonunda ve bu sezonun başlangıcında alınan sonuçlar hayal kırıklığı yarattı. Mauricio hem teknik direktör hem de kişiliğiyle bu kulübün bir efsanesi… Bize her zaman sıcak ve pozitif davrandı. Katkılarından dolayı Mauricio’ya teşekkür ederim. Kısa zaman içinde yeni teknik direktör için açıklama yapacağız” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 23:16 | 19 Kasım 2019
ingiltere premier lig Mauricio Pochettino Tottenham
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11 6 20
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