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TFF 1’inci lig ekibinin kalecisine İtalyan kancası
TFF 1.Lig

TFF 1’inci lig ekibinin kalecisine İtalyan kancası

Menemenspor'un Arnavut kalecisi Gential Selmani, İtalya Serie A takımlarının transfer listesine girdi.

19 Kasım 2019 14:28

TFF 1’inci Lig’de son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde edip tırmanışını sürdüren Ekol Göz Menemenspor’da, Arnavut kalecisi Gentian Selmani’ye İtalyan kulüpleri kanca attı. Bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki kaleci için Torino ve Lecce’nin devrede olduğu öğrenildi.

İki kulübün ocak ayında Menemenspor’la resmi görüşmede bulunacağı ifade edilirken, Başkan Tahir Şahin’in Selmani için ciddi bir bonservis bedeli belirleyeceği vurgulandı.

Sarı-lacivertlilere sezon başında KF Laci takımından transfer olan Selmani, 11 maçın tamamında 90’ar dakika görev yaptı. Arnavutluk Milli Takımı’nda da görev yapan genç eldiven, EURO 2020 eleme maçlarında sürekli ülkesinden davet aldı.

Son güncelleme 14:28 | 19 Kasım 2019
Lecce menemenspor Selmani serie a tff 1.lig torino
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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