SON DAKİKA Galatasaray’da bir sakatlık şoku daha!

Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir ile oynanacak maç öncesi verilen milli ara, Galatasaray’a yaramadı. İki haftalık milli arada Galatasaray’da dört futbolcu sakatlandı. Dün Luyindama, Muslera ve Babel’in sakatlanmasının ardından bugün de Lemina’dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcumun sağ iç yan bağlarında zorlanma tespit edildiği öğrenildi.

Böylece Galatasaray’da toplam sakat futbolcu sayısı da 9’a yükseldi. Galatasaray’da daha önce sakatlıkları bulunan Falcao, Belhanda, Andone, Şener ve Emre Akbaba’ya Muslera, Babel, Luyindama ve Lemina da eklendi.

GALATASARAY’DAN SAKATLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden sakat futbolcuların son durumları hakkında bilgilendirme geçti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Milli takım kamplarında yaşadıkları sakatlıkların ardından İstanbul'a dönen Fernando Muslera bel ağrısı, Ryan Babel sol dizindeki efüzyon (sıvı birikimi) ve Mario Lemina ise sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle günü tedaviyle geçirdi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Christian Luyindama'nın sağlık durumu hakkındaki açıklama, oyuncumuzun İstanbul'a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacak.

Takımdan ayrı özel program uygulanan oyuncularımızdan Şener Özbayraklı salonda, Younes Belhanda ise sahada çalışma yaptı.

Tedavisinin planlanan programı dahilinde İspanya'ya giden Radamel Falcao, buradaki tedavi süreci sonrası İstanbul'a dönerek tedavisinin sonraki bölümünü kulübümüzde gerçekleştirecek.

Florin Andone, günü özel bir tedavi programı dahilinde geçirdi.”