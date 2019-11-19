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Şenol Güneş’ten, Ümit Milli Takımı’na destek!
Milli Takımlar

Şenol Güneş’ten, Ümit Milli Takımı’na destek!

Andorra Türkiye maçı sonrası Andorra'da kalan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Ümit Milli Takımı'nın antrenmanını ziyaret ederek, takıma başarılar diledi.

19 Kasım 2019 00:37

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 10’uncu maçında Andorra’yı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma sonrası Ümit Milli Takımı’nın maçını da seyretmek için Andorra’da kalmıştı. 19 Kasım’daki müsabakayı izleyecek olan tecrübeli teknik adam Ümit Milli Takımı’nın son antrenmanını yerinde takip etti ve idman öncesinde takıma bir konuşma yaparak başarılar dileğinde bulundu.

ÜMİT MİLLİ TAKIM ANDORRA MAÇINA HAZIR

2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme 6’ncı maçında yarın deplasmanda Andorra ile mücadele edecek olan Ümit Milli Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Ümit Milliler, teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde maçın oynanacağı Estadi Nacional stadında son çalışmasını gerçekleştirdi.

Ümit Milli Takımı’nın deplasmanda Andorra’ya konuk olacağı karşılaşma 19 Kasım’da TSİ 20.00’de başlayacak. 18 Kasım 2019 Avrupa`yı Türkler savunuyor! Premier Lig, Serie A, Ligue 1, Bundesliga gibi Avrupa`nın önemli liglerinde yer alan köklü kulüplerin savunma hattını Türk futbolcular oluşturuyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:37 | 19 Kasım 2019
andorra şenol güneş türkiye UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Ümit Milli Futbol Takımı
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