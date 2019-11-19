Şampiyonlar Ligi’ndeki Türk derbisi Eczacıbaşı’nın

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet’i 3-2 yendi.

Birinci sete Fenerbahçe Opet iyi başladı ve 15-9 üstünlük kurdu. Eczacıbaşı VitrA, 6 sayı geriden gelerek Boskovic ile Kim’in sayıları sonunda skoru 21-21’de eşitledi ve önde götürdüğü seti de çekişmenin sonunda 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette 16. sayıdan sonra üstünlüğü sağlayan Eczacıbaşı VitrA, kontrolü elinde tuttuğu mücadelede seti 25-18 önde bitirdi ve 2-0’lık üstünlük sağladı.

Üçüncü sete etkili servis atışlarıyla başlayan Eczacıbaşı VitrA; Boskovic, Kim ve Pereira’nın köşelerden atakları sonrası 8-5 öne geçti. Fenerbahçe Opet, skoru 9-9’da eşitledi. Sarı-lacivertli takımda Vargas smaç servisler atarak takımının 23-18 öne geçmesini sağladı. Çekişmenin sonunda seti Fenerbahçe Opet, 25-23 kazandı ve skor 2-1 oldu.

Dördüncü sete bu kez Fenerbahçe Opet iyi başladı ve etkili ataklarla bir anda 5-0 öne geçti. Eda’nın ortadan smaçlarıyla Fenerbahçe 17-10 üstünlük sağladı. Sarı-lacivertli takım seti 25-22 kazandı ve skoru eşitledi: 2-2

Tie-break setinde Eczacıbaşı saha değişimini 8-5 önde geçti. Oyunda daha az hata yapan Eczacıbaşı VitrA, Boskovic'in smaçlarıyla seti 15-10 ve maçı da 3-2 kazandı.

CEV tarafından “haftanın maçı” seçilen ve büyük mücadeleye sahne olan derbinin en skorer ismi Eczacıbaşı VitrA’dan Pereira (26) oldu. Pereira, aynı zamanda maçta “en değerli oyuncu” seçildi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Konstantin Yovchev (Bulgaristan)

Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Pereira, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Gamze Kılıç, Yasemin Güveli, Hande Baladın)

Fenerbahçe Opet: Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Guidetti, Vargas (Aylin Sarıoğlu, Fatma Yıldırım, Melis Yılmaz)

Setler: 25-23, 25-18, 23-25, 22-25, 15-10

Süre: 127 dakika (29, 25, 28, 27, 18)