Red Bull, Formula 1 Sao Paulo yarışında Max Verstappen ile rekor kırdı

Formula 1’de sezonun sondan bir önceki yarışı olan Brezilya Sao Paulo’da dünya rekoru kırıldı.

Kazalar, cezalar ve geçişlerle büyük heyecana sahne olan yarışı Red Bull pilotu Max Verstappen kazanmayı başardı.

Bu sezon 3. kez damalı bayrağı en önde gören Hollandalı pilot ile Avusturyalı firma pit dünya rekorunu kırdı.

Verstappen pite geldiğinde hızlı bir lastik değişimi yapan ekip, genç pilotunu 1.82 saniyede pit önünden gönderdi. Bu süre kendi rekorlarını geçme anlamına da geliyordu. Niketim Red Bull, bu sezon Almanya’da 1.88 saniye süren pit ile dünya rekorunu elinde bulunuyordu.

Lewis Hamilton’ın şampiyonluğunu ilan ettiği Formula 1’de sezon son yarışı 1 Aralık’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılacak.