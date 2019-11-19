SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazılan mektuba siyanür incelemesi
Red Bull, Formula 1 Sao Paulo yarışında Max Verstappen ile rekor kırdı
Motor Sporları

Red Bull, Formula 1 Sao Paulo yarışında Max Verstappen ile rekor kırdı

Formula 1'de bu yıl Mercedes ve Ferrari'nin arkasında 3. sırada kalan Red Bull, sezonun 20. yarışında Brezilya'da Max Verstappen ile zafere ulaşırken bir de dünya rekoru kırdı.

SKOR DIŞ HABER 19 Kasım 2019 17:46

Formula 1’de sezonun sondan bir önceki yarışı olan Brezilya Sao Paulo’da dünya rekoru kırıldı.

Kazalar, cezalar ve geçişlerle büyük heyecana sahne olan yarışı Red Bull pilotu Max Verstappen kazanmayı başardı.

Bu sezon 3. kez damalı bayrağı en önde gören Hollandalı pilot ile Avusturyalı firma pit dünya rekorunu kırdı.

Verstappen pite geldiğinde hızlı bir lastik değişimi yapan ekip, genç pilotunu 1.82 saniyede pit önünden gönderdi. Bu süre kendi rekorlarını geçme anlamına da geliyordu. Niketim Red Bull, bu sezon Almanya’da 1.88 saniye süren pit ile dünya rekorunu elinde bulunuyordu.

Lewis Hamilton’ın şampiyonluğunu ilan ettiği Formula 1’de sezon son yarışı 1 Aralık’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılacak.

Son güncelleme 17:46 | 19 Kasım 2019
formula 1 Max Verstappen red bull
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
22/11/2019 - 20:30
-
Istanbul Basaksehir
Denizlispor
23/11/2019 - 15:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR