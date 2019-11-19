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Messi ve Cavani birbirine girdi! ‘Kavga etmeye var mısın?’
Milli Takımlar

Messi ve Cavani birbirine girdi! ‘Kavga etmeye var mısın?’

Dün oynanan Arjantin-Uruguay hazırlık karşılaşmasında Cavani ve Messi kavga etti. Luis Suarez, araya girerek iki oyuncuyu ayırdı.

19 Kasım 2019 11:09

Hazırlık maçı veya değil Arjantin ve Uruguay arasındaki maçlar her zaman gerilimli geçiyor. Tel Aviv’de oynanan dostluk karşılaşmasında sakin yapılarıyla tanınan iki oyuncu; Messi ve Cavani birbirine girdi.

İsrail’in Bloomfield Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki yıldız Messi’ye yapılan bir faul üzerine tartışmaya başladı. Arjantin’in Ole gazetesinin iddiasına göre; Uruguaylı Edinson Cavani’nin ‘Kavga etmeye var mısın?’ sözüne Messi ‘Ne zaman istersen’ diye yanıt verdi. Bu söz dalaşının maçın ardından tünelde de devam ettiği öğrenildi. Suarez’in Uruguaylı vatandaşı Cavani ile Barcelona’dan takım arkadaşı Messi’nin arasına girerek ortamı yumuşattığı belirtildi.

Maç Messi’nin son dakika penaltısı ile 2-2 berabere sonuçlanırken, Uruguay’ın forvetleri Suarez ve Cavani birer gol kaydetti.

Son güncelleme 11:09 | 19 Kasım 2019
arjantin cavani kavga messi Suarez uruguay
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