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Kruse ve Muriqi takımdan ayrı çalıştı
Süper Lig

Kruse ve Muriqi takımdan ayrı çalıştı

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını milli takımlarda bulunan futbolculardan yoksun sürdüren Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Kruse ile Muriqi'nin tedavileri devam ediyor.

19 Kasım 2019 22:09

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig’in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ndeki idman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Sakatlıkları süren Max Kruse ve Vedat Muriqi özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Takım’dan dönen Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım ve Deniz Türüç ise antrenmanın tamamında yer aldı.

Sarı-lacivertli ekipte, milli takımlarında bulunan Altay Bayındır, Nabil Dirar, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Isla, Zanka ve Garry Rodrigues de antrenmanda bulunmadı.

Antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Savunma-hücum organizasyonuyla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Son güncelleme 22:09 | 19 Kasım 2019
Fenerbahçe Max Kruse süper lig Vedat Muriqi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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