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Köln’ün teknik direktörü Markus Gisdol oldu
Almanya Bundesliga

Köln’ün teknik direktörü Markus Gisdol oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln'de, teknik direktörlük görevine Markus Gisdol getirildi.

19 Kasım 2019 08:48

Köln kulübünden yapılan açıklamada, 50 yaşındaki teknik direktör Markus Gisdol ile 2020-2021 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gisdol, Bundesliga’da 2013-2015 yıllarında Hoffenheim, 2016-2018 yıllarında da Hamburg’u çalıştırdı.

Bu sezon 11 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Köln, 7 puanla düşme hattında yer alıyor.

Köln’de, sezon başında takımın başına getirilen Achim Beierlorzer’in görevine 9 gün önce son verildi. Beierlorzer’in de bugün Bundesliga ekiplerinden Mainz 05’in başına getirildiği açıklandı.

Son güncelleme 08:48 | 19 Kasım 2019
almanya Bundesliga Köln Markus Gisdol
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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