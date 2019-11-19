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İtalya, Ermenistan’a adeta gol oldu yağdı! Gecenin toplu sonuçları… | UEFA EURO 2020 Elemeleri
Milli Takımlar

İtalya, Ermenistan’a adeta gol oldu yağdı! Gecenin toplu sonuçları… | UEFA EURO 2020 Elemeleri

EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda İtalya, konuğu Ermenistan karşısında tarihi bir skor aldı. Sahadan 9-1 galip ayrılan Roberto Mancini'nin öğrencileri 10'da 10 yaptı ve grubunu namağlup lider tamamladı. İşte gecenin toplu sonuçları...

19 Kasım 2019 01:01

EURO 2020 Elemeleri J Grubu’nda İtalya, Renzo Barbera’da Ermenistan’ı konuk etti. Zayıf rakibi karşında hakimiyeti elinden hiç bırakmayan İtalya, adeta gol oldu yağdı. 90 dakika, Roberto Mancini’nin öğrencilerinin 9-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

İtalya’ya galibiyeti getiren golleri İtalya’ya 3 puanı getiren goller; Ciro Immobile (2), Nicolo Zaniolo (2), Nicolo Barella, Alessio Romagnoli, Jorginho, Riccardo Orsolini ve Federico Chiesa’dan geldi. Ermenistan’ın tek sayısını ise Edgar Babayan kaydetti.

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Bu sonucun ardından puanını 30’a yükselten İtalya, 10’da 10 yaptı ve namağlup bir şekilde EURO 2020 finallerini beklemeye başladı. İtalya ile birlikte gruptan çıkan Finlandiya, deplasmanda Yunanistan’a 2-1 kaybederken, 3. sırada yer alan ve play-off oynamaya hak kazanan Bosna Hersek, Liechtenstein’ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

İşte toplu sonuçlar:

D Grubu:

İrlanda 1-1 Danimarka

Cebelitarık 1-6 İsviçre

F Grubu:

İsveç 3-0 Faroe Adaları

İspanya 5-0 Romanya

Malta 1-2 Norveç

J Grubu:

Liechtenstein 0-3 Bosna Hersek

İtalya 9-1 Ermenistan

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Son güncelleme 01:01 | 19 Kasım 2019
ermenistan EURO 2020 Elemeleri italya UEFA Euro 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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