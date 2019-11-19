İtalya, Ermenistan’a adeta gol oldu yağdı! Gecenin toplu sonuçları… | UEFA EURO 2020 Elemeleri

EURO 2020 Elemeleri J Grubu’nda İtalya, Renzo Barbera’da Ermenistan’ı konuk etti. Zayıf rakibi karşında hakimiyeti elinden hiç bırakmayan İtalya, adeta gol oldu yağdı. 90 dakika, Roberto Mancini’nin öğrencilerinin 9-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.
İtalya’ya galibiyeti getiren golleri İtalya’ya 3 puanı getiren goller; Ciro Immobile (2), Nicolo Zaniolo (2), Nicolo Barella, Alessio Romagnoli, Jorginho, Riccardo Orsolini ve Federico Chiesa’dan geldi. Ermenistan’ın tek sayısını ise Edgar Babayan kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 30’a yükselten İtalya, 10’da 10 yaptı ve namağlup bir şekilde EURO 2020 finallerini beklemeye başladı. İtalya ile birlikte gruptan çıkan Finlandiya, deplasmanda Yunanistan’a 2-1 kaybederken, 3. sırada yer alan ve play-off oynamaya hak kazanan Bosna Hersek, Liechtenstein’ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.
İşte toplu sonuçlar:
D Grubu:
İrlanda 1-1 Danimarka
Cebelitarık 1-6 İsviçre
F Grubu:
İsveç 3-0 Faroe Adaları
İspanya 5-0 Romanya
Malta 1-2 Norveç
J Grubu:
Liechtenstein 0-3 Bosna Hersek
İtalya 9-1 Ermenistan