İspanya’da Luis Enrique geri dönüyor! Federasyon kararını verdi…

EURO 2020 Elemeleri F Grubu’nda Romanya’yı evinde 5-0’la geçen İspanya’da gündem Luis Enrique…

AS gazetesinde yer alan habere göre; Haziran ayında kansere yakalanan kızını kısa bir süre sonra kaybeden ve İspanya Milli Takımı’ndaki görevini bırakan Luis Enrique, beş ay aranın ardından görevine dönüyor. İspanya Federasyonu yaptığı değerlendirmenin ardından yola Enrique ile devam etme kararı aldı. Bu durum Enrique’nin yokluğunda geçici görevde bulunan Roberto Moreno’nun takımdan ayrılacağı anlamına geliyor.

Luis Enrique döneminde takımın yardımcı antrenörlüğünü yürüten Moreno, daha önce yaptığı açıklamalarda Enrique’nin dönmesi durumunda kenara çekileceğini ifade etmişti. Fakat yaza kadar sözleşmesi bulunan Moreno, Romanya karşısında elde ettikleri 5-0’lık EURO 2020 eleme zaferinin hemen sonrasında kendisine bu gelişmenin bildirilmesiyle birlikte stadyumu gözyaşları içerisinde terk etti ve basın toplantısına çıkmadı. Futbolcular da basına herhangi bir demeç vermediler.

Elemelerin ilk 4 maçında İspanya’nın başında bulunan 49 yaşındaki çalıştırıcı, kanserle mücadele eden kızı için Haziran ayında görevinden ayrılmıştı.

İspanya, Haziran 2018’den bu yana beşinci kez teknik direktör değişikliğine gidiyor. Luis Rubiales’in önderliğinde Dünya Kupası’ndan hemen önce Julen Lopetegui’yi kovan federasyon sonrasında Fernando Hierro, Luis Enrique ve Roberto Moreno ile çalıştı.