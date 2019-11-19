İranlı sporcudan acı haber geldi! Maçtan sonra hastaneye kaldırılmıştı

İngiltere’de gerçekleştirilen bir karma dövüş organizasyonunda istemeyen bir olay yaşandı. Southampton’da yapılan bir maçta yaralanan 26 yaşındaki İranlı sporcu Sai Aletaha, hayatını kaybetti. Organizasyonu düzenleyen şirket, sosyal medya hesabından üzücü haber ile ilgili paylaşımda bulundu.

Sai Aletaha, rakibi ile yaptığı maçta ciddi bir şekilde yaralandı. İlk olarak doktorların müdahale ettiği sporcu, hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen iyileşmeyen Sai Aletaha, hayata gözlerini yumdu. Organizasyonu düzenleyen şirket, yaşanan acı olayın ardından “Genelde bu tip yaralanmalarda yüzde 99 sporcunun hayatını kaybetmez. Çok çok üzgünüz. Sai Aletaha muhteşem yüreğe sahip çok iyi bir insandı. Organizasyon doktorlarının ve hastanenin tüm müdahalelerine rağmen Sai Aletaha’yı kaybettik. Huzur içinde yat” şeklinde bir açıklama yayınladı.

Sai Aletaha’nın sevenlerine başsağlığı da dilenen mesajda “Ailesinin, arkadaşlarını ve takım arkadaşlarının yanındayız. Herhangi bir yardıma ihtiyaç duyduklarından bize ulaşmaları yeterli… Elimizden gelen her şeyi yapacağız” denildi.

Hampshire Polis Departmanı sözcüsü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Hastaneden saat 01:00 sularında beyin hasarı sonrası hastaneye kaldırılan bir kadının öldüğü haberini aldık. Kadın, hastaneye kaldırıldıktan bir gün sonra hayatını kaybetmiş. Olayın soruşturulmasına devam ediliyor” ifadelerini kullandı.