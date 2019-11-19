Helal size çocuklar! U19 Milli Takımı grubu lider bitirdi…

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup maçında ay yıldızlılar liderlik için çekiştiği Bulgaristan’ı Antalya’da 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Grupta daha önce Ermenistan’ı 4-1, Karadağ’ı ise 2-1 mağlup eden Milli Takım, Bulgaristan’ı da 2-1 mağlup edip 3’te 3 yaparak grup lideri olarak Elit Tur’a yükseldi.

Ay yıldızlılar mücadelenin hemen başında geriye düştü ancak 10.dakikada Atakan Gündüz ile beraberliği yakaladı. Penaltı ile bulduğumuz gol sonrası bir araya gelen U19 Milli Takımımız ‘Asker selamı’ ile poz verdi.

29.dakikada Veysel Ünal ile bir gol daha bulan ve öne geçen gençlerimiz rakibine fırsat vermeyerek maçı kazanmasını bildi.