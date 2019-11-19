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Helal size çocuklar! U19 Milli Takımı grubu lider bitirdi…
Milli Takımlar

Helal size çocuklar! U19 Milli Takımı grubu lider bitirdi…

U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup maçında U19 Milli Takımımız, Bulgaristan U19 Milli Takımı ile Antalya'da karşı karşıya geldi. Grupta çıktığı 2 maçta da sahadan galibiyetle ayrılan Ay-Yıldızlılar gurubun 6 puana sahip diğer takımı olan Bulgaristan'ı da yenip 3'te 3 yaparak 9 puanla grubu lider olarak tamamladı. Bu sonuçla U19 Milli Takımımız Elit Turu'na yükselmiş oldu.

19 Kasım 2019 17:08

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup maçında ay yıldızlılar liderlik için çekiştiği Bulgaristan’ı Antalya’da 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Grupta daha önce Ermenistan’ı 4-1, Karadağ’ı ise 2-1 mağlup eden Milli Takım, Bulgaristan’ı da 2-1 mağlup edip 3’te 3 yaparak grup lideri olarak Elit Tur’a yükseldi.

Ay yıldızlılar mücadelenin hemen başında geriye düştü ancak 10.dakikada Atakan Gündüz ile beraberliği yakaladı. Penaltı ile bulduğumuz gol sonrası bir araya gelen U19 Milli Takımımız ‘Asker selamı’ ile poz verdi.

29.dakikada Veysel Ünal ile bir gol daha bulan ve öne geçen gençlerimiz rakibine fırsat vermeyerek maçı kazanmasını bildi.

Son güncelleme 17:08 | 19 Kasım 2019
bulgaristan milli takım u19
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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