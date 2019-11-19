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Genç boksör Mertcan Bekinkayan’ın sır ölümü
Boks

Genç boksör Mertcan Bekinkayan’ın sır ölümü

İstanbul-Esenyurt'ta genç boksör Mertcan Bekinkayan 5 katlı bir binadan düşerek iki gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

19 Kasım 2019 19:02

Esenyurt’ta çatıdan düştüğü belirtilen genç boksör Mertcan Bekinkayan tedavi gördüğü hastanede hayatına gözlerini yumdu.

Olay, Esenyurt, geçen pazar gecesi Mehterçeşme Mahallesi 1887 Sokak’ta bulunan apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 19 yaşındaki Mertcan Bekinkayan, 5 katlı binanın çatı katından yere düştü. Çatıdan bir kişinin düştüğünü görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haberi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç boksöre ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan genç boksör bugün hayatını kaybetti.

Polis, Bekinkayan’ın intihar ettiği şüphesi üzerinde dururken, genç boksör için bugün ikindi vakti Esenyurt Merkez camisinde cenaze töreni düzenlendi. Bekinkayan, cenaze namazının ardından Esenyurt İstiklal mezarlığında toprağa verildi.

Son güncelleme 19:19 | 19 Kasım 2019
Mertcan Bekinkayan
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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