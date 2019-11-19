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Geleceğin listesi Şenol Güneş’in elinde!
Milli Takımlar

Geleceğin listesi Şenol Güneş’in elinde!

A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş, Hollanda, Almanya, Belçika ve Fransa’nın alt yaş milli takımlarında forma giyen 13 futbolcuya Ay-Yıldızlı formayı giydirmeye kararlı.

SKOR DETAY HABER 19 Kasım 2019 07:37

Milli takımımızı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine taşıyan teknik patron Şenol Güneş bir yandan da geleceğin Ay-Yıldızlı ekibini oluşturmakta kararlı. Kurmaylarıyla Avrupa ülkelerinin alt yaş milli takımlarında oynayan Türk oyuncuları büyüteç altına alan deneyimli hoca, 13 kişilik bir liste hazırladı. Güneş'in milli takıma kazandırmak istediği isimler arasında Hakan Çalhanoğlu'nun iki kuzeni Kerim ve Turan da var.

EN AZ 10 YILLIK PLAN

Şenol Güneş, Ahmed Kutucu ve Berkay Özcan ile hızlandırdığı gurbetçi gençlere milli takım formasını giydirme uygulamasına finaller öncesi devam edecek. Hazırlık maçlarında belirlenen bazı gençler Ay-Yıldızlı takımda oynatılacak. Güneş'in kurmaylarına, “Genç isimleri acilen kazanmamız lazım. Bunu başarırsak Türkiye en az 10 yıl kadro sorunu yaşamaz ve her finalde iddialı olur” dediği belirtiliyor.

İşte o liste…

Son güncelleme 08:34 | 19 Kasım 2019
gençler milli takım şenol güneş
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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