EURO 2020 ne zaman başlayacak? EURO 2020 kura çekimi ne zaman?

A Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası'nda yer almayı garantilenmesinin ardından futbol severler EURO 2020 ne zaman başlayacak, kura çekimi ne zaman yapılacak merak ediyor. 24 takımlı turnuvaya dahil olacak ülkelerin 20 tanesi grup aşamasında belli olacak. Geri kalan 4 takım ise play-off etabının ardından turnuvaya gitme hakkını kazanacak. Play-off'a katılacak 16 takım UEFA Uluslar Ligi'ndeki A,B,C ve D liglerindeki grupların kazananları olacak. Peki heyecanla beklenen EURO 2020 ne zaman başlayacak?

EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avrupa Futbol Şampiyonası 12 Haziran 2020 tarihinde açılış maçı ile başlayacak. Tam 1 ay sürecek futbol serüveni 12 Temmuz 2020'de sona erecek.

EURO 2020 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

EURO 2020 kura çekilişi, 22 Kasım tarihinde Avrupa Futbol Şampiyonası fikstürü, 30 Kasım ise tarihinde kura çekimi gerçekleşecek. Buna göre gruplar belirlenecek ve takımların hangi ülkelerle mücadele edeceği öğrenilebilecek.

EURO 2020 grup maçlarının oynanacağı şehirler şöyle:

A Grubu: Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan)

B Grubu: Saint Petersburg (Rusya), Kopenhag (Danimarka)

C Grubu: Amsterdam (Hollanda), Bükreş (Romanya)

D Grubu: Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya)

E Grubu: Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda Cumhuriyeti)

F Grubu: Münih (Almanya), Budapeşte (Macaristan)

Açılış maçının İtalya’daki Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak.