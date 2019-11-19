Erling Haaland ziyaretlere başladı! Manchester United…

20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda bir maçta attığı 9 golle dikkatleri üzerine çeken ve bu sezon Red Bull Salzburg formasıyla gösterdiği performansla adını Avrupa futboluna duyuran Erling Haaland’ın transferi için çalışmalar başladı.

19 yaşındaki Norveçli’nin babası ve eski futbolcu Alf-Inge Haaland, Manchester United’ın kulüp binasıyla tesislerini ziyaret etti.

İspanyol basınında Real Madrid’in de istediği yazılan Haaland için Salzburg 100 milyon Euro fiyat biçti. Oyuncunun menajerliğini ise Avrupa kulüplerinin kabusu Mino Raiola yapıyor.

Bu sezon oynadığı 18 resmi maçta 26 gol atan, Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 7 gol atarak adını tarihe yazdıran Erling Haaland, şu anda Manchester United’ın teknik direktörlüğünü yapan Ole Gunnar Solskjaer tarafından Bryne’dan Molde’ye transfer edilmişti.

Babası Premier Lig’de birçok takımda forma giyen Haaland, İngiltere’nin Leeds şehrinde dünyaya geldi. Haberde oyuncunun Real Madrid’in ilgisine rağmen Manchester United’a gitmek istediği yazıldı.

Real Madrid ise yakın dönemde Rodrygo, Vinicius Junior, Martin Odegaard, Takefusa Kubo gibi birçok genç yetenekli oyuncuyla sözleşme imzaladı.