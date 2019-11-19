Emre Can: ‘Juventus’ta mutlu değilim’

Juventus’un 25 yaşındaki yıldızı Emre Can, Almanya’nın önde gelen yayın organlarından Kicker’a konuştu. Genç oyuncuların gevşek tutumunu anlayamadığını belirten Emre Can, yeteneklerini doğru kullanamayan gençlere değinirken, İtalya’da mutsuz olduğunu da söyledi.

Genç oyuncuların yeterince çaba göstermediğini kaydeden Emre Can, “Profesyonel oyuncularla idmana çıkarak hayatlarının şansını yakalayan bazı gençlerin vücut dilleri beni çok sinirlendiriyor. Potansiyel olarak gördüğüm genç oyunculara gidip yardımcı olmaya çalışıyorum ama bazıları bunu ne yazık ki anlayamıyor. Belki de bunun sebeplerinden biri bazı genç yeteneklere çok büyük maaşlar verilmesi. Gençken sıkı çalışırsanız kendinizi yukarılara taşıyabilirsiniz. Heynckes bana hep bağırıp küfür ederdi onunla Bayern’de birlikte çalıştık, onun sayesinde çok geliştim ama bunu daha sonradan anladım” dedi.

Juventus’ta Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarılan Emre Can, “Ben her zaman yüksek seviyelerde oynamayı isteyen hırslı bir oyuncuyum. Zor zamanlardan ders çıkarıyorum. Bu sezon sadece 1 maçta başladım, mutlu değilim. Ancak güçlü kalacağım ve çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.