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Emre Can: ‘Juventus’ta mutlu değilim’
İtalya Serie A

Emre Can: ‘Juventus’ta mutlu değilim’

İtalyan devi Juventus'ta bu sezon istediği forma şansını bulamayan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Emre Can İtalya'da mutsuz olduğunu da söyledi.

19 Kasım 2019 08:40

Juventus’un 25 yaşındaki yıldızı Emre Can, Almanya’nın önde gelen yayın organlarından Kicker’a konuştu. Genç oyuncuların gevşek tutumunu anlayamadığını belirten Emre Can, yeteneklerini doğru kullanamayan gençlere değinirken, İtalya’da mutsuz olduğunu da söyledi.

Genç oyuncuların yeterince çaba göstermediğini kaydeden Emre Can, “Profesyonel oyuncularla idmana çıkarak hayatlarının şansını yakalayan bazı gençlerin vücut dilleri beni çok sinirlendiriyor. Potansiyel olarak gördüğüm genç oyunculara gidip yardımcı olmaya çalışıyorum ama bazıları bunu ne yazık ki anlayamıyor. Belki de bunun sebeplerinden biri bazı genç yeteneklere çok büyük maaşlar verilmesi. Gençken sıkı çalışırsanız kendinizi yukarılara taşıyabilirsiniz. Heynckes bana hep bağırıp küfür ederdi onunla Bayern’de birlikte çalıştık, onun sayesinde çok geliştim ama bunu daha sonradan anladım” dedi.

Juventus’ta Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarılan Emre Can, “Ben her zaman yüksek seviyelerde oynamayı isteyen hırslı bir oyuncuyum. Zor zamanlardan ders çıkarıyorum. Bu sezon sadece 1 maçta başladım, mutlu değilim. Ancak güçlü kalacağım ve çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 08:40 | 19 Kasım 2019
almanya emre can italya juventus seria a
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