Efsane golcü Alan Shearer, en iyi 11’ine Çağlar’ı aldı!

Leicester City’de forma giyen Çağlar Söyüncü, İngiliz efsane golcü Alan Shearer’ın yaptığı ilk 11’de kendine yer buldu.

Alan Shearer, Premier Lig’de ilk 12 hafta için en iyi 11’ini seçti. Kaleyi Henderson’a teslim eden Shearer, savunma dörtlüsünü Alexander-Arnold, Egan, Çağlar Söyüncü ve Robertson şeklinde oluşturdu.

İngiliz eski forvetin 11’de Fabinho, De Bruyne, Maddison ve Mane gibi yıldızlar da yer aldı. Hücum hattında ise Abraham ve Vardy tercih edildi.

PEP GUARDIOLA’NIN RADARINA GİRDİ

Manchester City’nin 1 puan önünde Premier Lig’de 2. sırada olan Leicester City’nin başarısında büyük pay sahibi olan Çağlar Söyüncü’nün, Vincent Kompany’nin ardından o bölgeye transfer yapamayan Pep Guardiola’nın en önemli hedeflerinden olduğu kaydedildi.

Yaz aylarında Harry Maguire’ı isteyen ancak Manchester City’ye kaptıran City’nin, devre arasında Çağlar için kesesini açması bekleniyor.