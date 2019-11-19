David Beckham Falcao’nun peşinde!

Inter Miami’nin kurucusu ve başkanı David Beckham, 2020’den itibaren MLS’te mücadele edecek olan takımı için geniş çaplı bir operasyon hazırlığı yapıyor.

FALCAO VE MANDZUKIC LİSTEDE

AS’ta yer alan habere göre; David Beckham, MLS’e gösterişli bir başlangıç yapmak istiyor ve bu sebeple James Rodrigues, Falcao ve Mandzukic’i transfer listesine aldı.

Beckham’ın yüksek seviyede oynayan ancak kazanmaya devam etmek isteyen oyuncuları kadroya katmayı hedeflediği ve bu doğrultuda bir listesi hazırladığı belirtildi.

Forvet hattında Radamel Falcao ve Mario Mandzukic için girişimde bulunabileceği ancak Hırvat golcünün transferinin daha yüksek ihtimal olduğu vurgulandı.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYI: ANCELOTTI

Ayrıca Beckham’ın teknik adam arayışlarını da sürdürdüğü ve ilk tercih olarak Napoli’yi çalıştıran Carlo Ancelotti’yi belirlediği, alternatif olarak Gennaro Gatuso’yu düşündüğü kaydedildi.

FALCAO, BAŞAKŞEHİR VE BRUGGE MAÇLARINDA YOK

Galatasaray’da uzun süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Radamel Falcao, Başakşehir ve Club Brugge maçlarında da sahada olamayacak.