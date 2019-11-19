Böylesi görülmedi! Sahte pazı öldürüyordu

Rusya’da Kirill Tereshin isimli karma dövüşçü, kollarının kalınlığı ile dikkat çekmişti. Çalışarak değil de kollarına sıvı enjekte ederek 10 günde yarattığı sahte pazılarla sosyal medyada olay olan Kirill Tereshin, ölümden döndü. Hayatı tehlikeye giren Kirill Tereshin, ameliyat olarak kurtulmayı başardı.

Koluna enjekte ettiği sıvı yüzünden doku çürümesi yaşayan Kirill Tereshin, kollarını kaybetme ya da hayatını kaybetme riski ile karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine ameliyat olmaya karar veren Kirill Tereshin’in kollarından, tam 6 litre jel çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Sechenov Moskova Devlet Tıp Üniversitesi’nde görevli Doktor Dmitry Melnikov, Kirill Tereshin’in kollarındaki çürük dokuları çıkardığını açıkladı.

Geçtiğimiz ay Rus blogger Oleg Mongol ile ringe çıkan Kirill Tereshin, rakibine birkaç yumruk atmayı başarsa da maçın yaklaşık 3. dakikasında nakavt olmuştu.