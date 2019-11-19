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Beşiktaş’a şok! Borçlar ödenmedi, belediye aldı
Süper Lig

Beşiktaş’a şok! Borçlar ödenmedi, belediye aldı

Beşiktaş'ta göreve geldiği 20 Ekim'den bu yana her gün borçlarla uğraşan Ahmet Nur Çebi yönetimi, bu kez de Levent'te bulunan Mehmet Üstünkaya N1903 Sosyal Tesisi'nin borcunun ödenmemiş olmasıyla bir şok daha yaşadı.

19 Kasım 2019 20:29

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Mehmet Üstünkaya No: 1903 Sosyal Tesisleri’ni ecrimisil bedellerinden kaynaklı borçların ödenmediği gerekçesiyle Beşiktaş Belediyesi’nin teslim aldığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Borsa İstanbul’a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklamada, Akatlar’daki tesisin, Beşiktaş Belediyesiyle 25 Mart 2014’teki sözleşmeyle 7 Ekim 2015’ten itibaren 3 yıl kiralandığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

“Tesisler, sözleşme süresinin bitmesinden itibaren, sözleşmeye uygun kira bedeli karşılığında şirketimiz tarafından kullanılmaya devam etmiştir. Beşiktaş Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen 21 Ekim 2019 tarih ve E. 2088/11891 sayılı yazı ile bildirimlere rağmen ecrimisil bedellerinden kaynaklı borçların ödenmediği, bu bağlamda tesisin belediye uhdesinde ve tasarrufunda kullanılacağı, bu nedenlerle tahliyesine karar verildiği bildirilmiştir. Karar doğrultusunda tesis, 18 Kasım 2019 itibarıyla Beşiktaş Belediye Başkanlığı yetkililerince teslim alınmıştır.”

Son güncelleme 20:29 | 19 Kasım 2019
beşiktaş No: 1903 Sosyal Tesisleri
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OGP
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11 6 21
2 Fenerbahçe
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