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Bellona Kayseri Basketbol, Ann Wauters’i transfer etti
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Bellona Kayseri Basketbol, Ann Wauters’i transfer etti

Bellona Kayseri Basketbol, Türkiye'de daha önce Galatasaray ile Yakın Doğu Üniversitesi forması giyen 39 yaşındaki Ann Wauters ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

19 Kasım 2019 20:52

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Ann Wauters’i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Belçikalı oyuncu Ann Wauters ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye’de daha önce Galatasaray ile Yakın Doğu Üniversitesi forması giyen ve 2016-2017 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol kadrosunda bulunan Wauters’in, 1,93 metre boyunda olduğu bilgisi de yer aldı.

Oyuncunun yarın kente gelerek takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Son güncelleme 20:52 | 19 Kasım 2019
ann wauters Bellona Kayseri Basketbol Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
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