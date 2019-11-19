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Atiba antrenmana katılmadı, Ljajic yenileme yaptı
Süper Lig

Atiba antrenmana katılmadı, Ljajic yenileme yaptı

Milli ara öncesi 5 maçta 13 puan toplayan Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

19 Kasım 2019 17:22

Süper Lig’in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor’a konuk olacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Antrenmana, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Atiba Hutchinson’ın katılmadığı, milli takımdan dönen Adem Ljajic’e ise yenilenme programı uygulandığı aktarıldı.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas, 5’e 2, minyatür kale maç ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam ettiği bildirildi.

Antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Son güncelleme 17:22 | 19 Kasım 2019
Adem Ljajic Atiba Hutchinson beşiktaş süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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