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UEFA’dan Galatasaray’ın rakibi Club Brugge’e kötü haber!
Şampiyonlar Ligi

UEFA’dan Galatasaray’ın rakibi Club Brugge’e kötü haber!

Club Brugge'ün deplasmanda Real Madrid'le 2-2 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Ruud Vormer'in cezasının indirilmesi için yapılan başvuru UEFA tarafından reddedildi. Takımın kili isimlerinden kaptan Vormer, İstanbul'da temsilcimiz Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

18 Kasım 2019 23:30

Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma şansı kalmayan ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmek isteyen Galatasaray grubun en kritik maçında Club Brugge’ü konuk edecek. Maç öncesi UEFA’dan Club Brugge’e kötü bir haber geldi. Takımın en kilit oyuncularından olan kaptan Ruud Vormer’in 3 maçlık cezasına yapılan itiraz reddedildi.

31 yaşındaki Vormer, cezası nedeniyle 26 Kasım’da İstanbul’da oynanacak Galatasaray-Club Brugge karşılaşmasında forma giyemeyecek. Hakeme hareket ettiği kaydedilen Vormer, Paris Saint-Germain maçlarında cezası nedeniyle forma giyememiş ve Belçika ekibi cezanın 2 maça indirilmesi için UEFA’ya bir başvuruda bulunmuştu. 18 Kasım 2019 Galatasaray`a bir sakatlık şoku daha!.. Bu kez Luyindama! Galatasaray`a bir sakatlık haberi de Luyindama`dan geldi. Falcao, Andone, Babel ve Muslera`nın ardından Luyindama da sakatlandı. 25 yaşındaki oyuncu, Demokratik Kongo`nun Gambiya ile oynadığı maçın 65. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:30 | 18 Kasım 2019
Club Brugge galatasaray Ruud Vormer UEFA Şampiyonlar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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