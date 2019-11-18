UEFA’dan Galatasaray’ın rakibi Club Brugge’e kötü haber!

Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma şansı kalmayan ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmek isteyen Galatasaray grubun en kritik maçında Club Brugge’ü konuk edecek. Maç öncesi UEFA’dan Club Brugge’e kötü bir haber geldi. Takımın en kilit oyuncularından olan kaptan Ruud Vormer’in 3 maçlık cezasına yapılan itiraz reddedildi.

31 yaşındaki Vormer, cezası nedeniyle 26 Kasım’da İstanbul’da oynanacak Galatasaray-Club Brugge karşılaşmasında forma giyemeyecek. Hakeme hareket ettiği kaydedilen Vormer, Paris Saint-Germain maçlarında cezası nedeniyle forma giyememiş ve Belçika ekibi cezanın 2 maça indirilmesi için UEFA’ya bir başvuruda bulunmuştu. Galatasaray`a bir sakatlık şoku daha!.. Bu kez Luyindama! Galatasaray`a bir sakatlık haberi de Luyindama`dan geldi. Falcao, Andone, Babel ve Muslera`nın ardından Luyindama da sakatlandı. 25 yaşındaki oyuncu, Demokratik Kongo`nun Gambiya ile oynadığı maçın 65. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlgili Haberi Oku