Türkiye’nin EURO 2020 kuralarındaki torbası belli oldu! Rakipler kim olacak?

Euro 2020 Elemeleri’nde Türkiye’nin de yer aldığı H grubunda Fransa Arnavutluk deplasmanında 2-0 kazandı ve grubu 25 puanla lider tamamladı. Türkiye de deplasmanda Arnavutluk’u aynı skorla geçti ve elemelerde 23 puanla ikinci sırada kaldı.

Ay yıldızlılar grubu lider tamamlayamayınca EURO 2020 kuralarında üçüncü torbaya düştü. Fransa’nın Arnavutluk karşısında puan kaybetmesini bekleyen millilerimiz 1. torba hayalini gerçekleştiremedi.

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Euro 2020’de şu ana kadar tamamlanan maçların ardından 1.torbada olması kesinleşen ülkeler Belçika, İngiltere, İtalya ve Ukrayna oldu. Almanya, Fransa, Polonya ve Hollanda’nın durumu ise gruplarda oynanacak son maçların ardından belli olacak. Almanya evinde Kuzey İrlanda ile Hollanda ise Estonya ile oynayacak.

EURO 2020 elemelerinde grup birincisi olan takımlar arasından en iyi performansı göstererek ilk 6 sırayı alan ülkeler turnuvaya 1. torbadan katılıyor. Türkiye ise Avusturya ile birlikte an itibariyle 3. torbada olması kesinleşen ülkeler arasında yer aldı. EURO 2020 Şampiyonası’nın kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00’de Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirelecek.

EURO 2020 HANGİ ÜLKELERDE OYNANACAK?

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında oynanacak Avrupa Şampiyonası’na 12 ülkeden 12 kent ev sahipliği yapacak.

EURO 2020 grup maçlarının oynanacağı şehirler şöyle:

A Grubu: Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan)

B Grubu: Saint Petersburg (Rusya), Kopenhag (Danimarka)

C Grubu: Amsterdam (Hollanda), Bükreş (Romanya)

D Grubu: Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya)

E Grubu: Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda Cumhuriyeti)

F Grubu: Münih (Almanya), Budapeşte (Macaristan)

Açılış maçının İtalya'daki Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Lider olamadık ama tarihi rekor kırdık! Fransa deplasmanda kazandı ve Türkiye grubu 2. sırada noktaladı. Horozlar, deplasmanda Arnavutluk`u 2-0 yendi ve H Grubu`nu 25 puanla ilk sırada bitirdi. İlgili Haberi Oku