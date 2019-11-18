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SON DAKİKA | Galatasaray’da Ryan Babel şoku! Kadrodan çıkartıldı…
Süper Lig

SON DAKİKA | Galatasaray’da Ryan Babel şoku! Kadrodan çıkartıldı…

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkartıldı. Radamel Falcao ve Florin Andone'un sakatlıklarıyla boğuşan sarı kırmızılı ekipte Babel'in sakatlığı şok etkisi yarattı.

18 Kasım 2019 12:56

Forvet hattında sakatlıklarla boğuşan Galatasaray’a bir kötü haber de Ryan Babel’den geldi.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu sakatlığı nedeniyle Hollanda Milli Takım kadrosundan çıkartılırken kamptan ayrılarak Türkiye’ye döneceği açıklandı.

Radamel Falcao ve Florin Andone’un sakatlıkları nedeniyle forvet bölgesinde zor günler geçiren sarı kırmızılı ekip, Babel’in sakatlığı sonrasında şoke oldu.

Galatasaray’da sakat oyuncular dışında forvet mevkiisinde oynayabilecek isimler ise Adem Büyük ve Emre Mor.

Sarı kırmızılı ekip 22 Kasım Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Son güncelleme 13:11 | 18 Kasım 2019
galatasaray ryan babel
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