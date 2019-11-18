SON DAKİKA | Galatasaray’da Ryan Babel şoku! Kadrodan çıkartıldı…

Forvet hattında sakatlıklarla boğuşan Galatasaray’a bir kötü haber de Ryan Babel’den geldi.
32 yaşındaki tecrübeli futbolcu sakatlığı nedeniyle Hollanda Milli Takım kadrosundan çıkartılırken kamptan ayrılarak Türkiye’ye döneceği açıklandı.
Radamel Falcao ve Florin Andone’un sakatlıkları nedeniyle forvet bölgesinde zor günler geçiren sarı kırmızılı ekip, Babel’in sakatlığı sonrasında şoke oldu.
Galatasaray’da sakat oyuncular dışında forvet mevkiisinde oynayabilecek isimler ise Adem Büyük ve Emre Mor.
Sarı kırmızılı ekip 22 Kasım Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Ronald Koeman kan morgen geen beroep doen op Ryan Babel: https://t.co/Lu0nk3Zgih.
— OnsOranje (@OnsOranje) November 18, 2019