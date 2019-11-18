Şenol Güneş: ‘2-0’la başladık, 2-0’la bitirdik, bu yıl içinde bitirdik…’

UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda Türkiye deplasmanda Andorra’yı 2-0 yenerken maçın ardından Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş hem maçı hem de genel olarak grup aşamasını değerlendirdi. Güneş, “Elemelere 2-0’la başlamıştık, 2-0’la bitirdik. Bu yıl içinde bitirdik. Artık mart ayında hazırlık maçları oynayacağız. Geçmiş geride kaldı. Neyi yapıp neyi yapamadığımız hakkında değerlendirmeler yapacağız elbette. Daha sonra da gelecekte ne yapacağımızı konuşuruz” dedi.
Güneş maçı ise, “Başta uzun atıp, dönenleri almaya çalışıyorlardı. Oyunu düşündüğümüz gibi oynayıp golleri bulunca biraz durduk. İkinci yarıda da onların sahasında oynadık. Sürprize izin vermedik. Yeni oyuncularımızı görmeye çalıştık. Yüzde 100’lerini gösteremediler belki sahanın koşulları yüzünden. İştahlılardı, hepsine teşekkür ederim. Ahmet Kutucu, daha önce izlediğim gibi bir oyuncu… Yürekli, gayreti ve güveni var. Mert Müldür’ü sakatlığı nedeniyle oynatamadık” sözleriyle değerlendirdi.
Deneyimli çalıştırıcı adeta oyuncu havuzuna bir mesaj gönderdi ve “Elimizde bir oyuncu kadrosu var, buraya girenler olur, giremeyenler olur, göreceğiz… Ama 23 kişi turnuvada olabilecek, umarım güzel bir rekabet olur” ifadelerini kullandı.