Şenol Güneş: ‘2-0’la başladık, 2-0’la bitirdik, bu yıl içinde bitirdik…’

UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda Türkiye deplasmanda Andorra’yı 2-0 yenerken maçın ardından Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş hem maçı hem de genel olarak grup aşamasını değerlendirdi. Güneş, “Elemelere 2-0’la başlamıştık, 2-0’la bitirdik. Bu yıl içinde bitirdik. Artık mart ayında hazırlık maçları oynayacağız. Geçmiş geride kaldı. Neyi yapıp neyi yapamadığımız hakkında değerlendirmeler yapacağız elbette. Daha sonra da gelecekte ne yapacağımızı konuşuruz” dedi.

Türkiye`nin EURO 2020 kuralarındaki torbası belli oldu! Rakipler kim olacak? Fransa`nın son maçta puan kaybı yaşamaması Türkiye`yi EURO 2020 Şampiyonası`nda 3. torbaya attı. Millilerin rakipleri 30 Kasım Cumartesi günü Bükreş`te gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak. İlgili Haberi Oku

Güneş maçı ise, “Başta uzun atıp, dönenleri almaya çalışıyorlardı. Oyunu düşündüğümüz gibi oynayıp golleri bulunca biraz durduk. İkinci yarıda da onların sahasında oynadık. Sürprize izin vermedik. Yeni oyuncularımızı görmeye çalıştık. Yüzde 100’lerini gösteremediler belki sahanın koşulları yüzünden. İştahlılardı, hepsine teşekkür ederim. Ahmet Kutucu, daha önce izlediğim gibi bir oyuncu… Yürekli, gayreti ve güveni var. Mert Müldür’ü sakatlığı nedeniyle oynatamadık” sözleriyle değerlendirdi.

Deneyimli çalıştırıcı adeta oyuncu havuzuna bir mesaj gönderdi ve “Elimizde bir oyuncu kadrosu var, buraya girenler olur, giremeyenler olur, göreceğiz… Ama 23 kişi turnuvada olabilecek, umarım güzel bir rekabet olur” ifadelerini kullandı. MAÇ SONUCU | Andorra 0-2 Türkiye (EURO 2020 Elemeleri) A Milli Takım Euro 2020 elemeleri H grubu son maçında Andorra`yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Ay yıldızlılar grubun diğer maçında Fransa`nın kazanmasıyla eleme turunu 23 puanla ikinci sırada tamamladı. 18 gol atıp sadece 3 gol yiyen milliler tarihinin en iyi eleme turunu gördü. İlgili Haberi Oku