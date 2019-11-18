Ronaldo Sarri ile yaşadığı gerilimin ardından ilk kez konuştu

İtalya Serie A ve Şampiyonlar Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam eden Juventus’un yıldızı Cristiano Ronaldo, Maurizio Sarri tarafından Lokomotif Moskova ve Milan maçlarında oyundan alınmıştı. Oyundan çıktığında doğrudan soyunma odasına giden Ronaldo ile Sarri arasında problem olduğu iddiaları gündem getirilmişti.

Yaşananlar hakkında sessizliğini bozan Ronaldo, Sarri ile arasında gerginlik olmadığını söyledi. Henüz fizik olarak tam hazır olmadığını belirten Ronaldo “Son üç haftadır sakat sakat oynuyorum. Sakatlığım geçmediği için istediğim performansı sahaya yansıtamıyorum. Oyundan alınmamı anlayabiliyorum. İyi değildim. Her oyuncu gibi ben de oyundan çıkmak istemiyorum. Sinirim bu yüzden… Onun dışında Sarri ile aramda problem olduğu doğru değil. Bunu basın yaratıyor” dedi.

Ronaldo, Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde Portekiz’in Litvanya’yı 6-0 yendiği maçta hat-trick yapmıştı.

“FEDAKARLIK YAPMAM GEREKİRSE…”

Sakat sakat oynamasına rağmen Juventus’un başarısı için ter döktüğünü söyleyen Ronaldo “Kulübün ya da ülkem için fedakarlık yapmam gerekirse bunu hiç düşünmeden yaparım. Bu nedenle tam hazır olmadan oynadım. Inter, Serie A’da üzerimizde büyük baskı yarattı. Rakibimizden sadece iki puan öndeyiz. Puan kaybına tahammülümüz yok. Portekiz’in de Avrupa Şampiyonası’na katılmak için galibiyetler alması gerekiyordu. Bu nedenle fedakarlık yapmam gerektiğini düşündüm” ifadelerini kullandı.

Juventus`ta kriz kapıda! Cristiano Ronaldo doğrudan soyunma odasına gitti... İtalya Serie A 12. haftasında Juventus ile Milan karşı karşıya gelirken Cristiano Ronaldo`nun 55. dakikada oyundan alınması ortalığı karıştırdı. Portekizli futbolcu doğrudan soyunma odasına giderek teknik direktörü Maurizio Sarri`ye tepkisini gösterdi. İlgili Haberi Oku

Daha önce uzun süreli bir sakatlık yaşamadığının da altını çizen Ronaldo, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yılda ortalama 50-60 maç forma giyiyorum. Ancak beklenemedik sakatlıklar yaşadım. Yaşadığım acı, sahada yüzde yüzümü vermemem engel oldu. Her zaman forma giydiğim takıma yardımcı olmaya çalışırım. Milan maçında sonra ortaya birçok asılsız iddia atıldı. Basına fazla konuşan bir insan değilim. Ancak bu duruma açıklık getirmem gerektiğine inandım. Juventus’ta mutluyum ve takımımın başarısı için elimden geleni yapacağım. Hem Juventus hem de Portekiz, kritik maçlardan galibiyetlerle ayrıldı. Ben de en kısa zamanda yüzde yüzüme kavuşmaya çalışacağım.”