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Önce kitap okuyorlar, sonra antrenman yapıyorlar!
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Önce kitap okuyorlar, sonra antrenman yapıyorlar!

Trabzon’un Akçaabat Belediyesince açılan ve faaliyetlerine devam eden Futbol Okulu'nda öğrencileri kitap okuma alışkanlığını pekiştirmek için antrenmana başlamadan önce 10 dakika kitap okuyorlar. Çeşitli branşlarda ve yaşlardaki öğrenciler, spor eğitmenleri eşliğinde önce zihinlerini ardından da bedenlerini çalıştırıyorlar.

18 Kasım 2019 17:38

Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve yaklaşık 150 öğrencisi bulunan Futbol Okulunda yapılan bu uygulama sporun yanında eğitime de önem verildiğinin bir göstergesi. Konu ile ilgili düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kitap okuma alışkanlığının öğrencilerin hem eğitim hayatına hem de spor hayatına önemli ölçüde katkı sağladığını söyledi. Ekim “Amacımız gençlerin bedensel eğitimlerinin yanı sıra ruhsal ve zihinsel eğitimlerine de destek olmak. Antrenman öncesi gençlere kitap okutarak onlara bu alışkanlığı kazandırmak veonların kelime dağarcığını arttırarak ufuklarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Gençlerin her alanda kendilerini geliştirmeleri, tam donanımlı hayata hazırlanmaları, vatanı ve milletini seven bireyler olarak yetişmesinin her şeyden önemli olduğunun bilincindeyiz. Belediyemizin imkanları ölçüsünde gençlerimize yönelik faaliyetlerimiz devam edecektir. Bu alanda bize destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi. 18 Kasım 2019 Milli Takım için flaş yorum: `EURO 2020`de Emre Belözoğlu...` EURO 2020 Elemeleri`nde Andorra`yı 2-0 mağlup eden A Milli Takım grubu ikinci sırada tamamladı. EURO 2020 şampiyonasına gitmeyi garantileyen ay yıldızlıları değerlendiren Metin Tekin ve Güntekin Onay `İnşallah Emre Belözoğlu da EURO 2020`de oynar ve futbol hayatını böyle bitirir` ifadelerini kullandılar. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:38 | 18 Kasım 2019
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