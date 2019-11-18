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NBA’de Furkan’ın ekibi 76ers, Cedi’nin takımı Cavaliers’ı mağlup etti
NBA

NBA’de Furkan’ın ekibi 76ers, Cedi’nin takımı Cavaliers’ı mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncular Furkan Korkmaz ile Cedi Osman'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 114-95 mağlup etti.

18 Kasım 2019 10:54

NBA’e 6 maçla devam edildi. Furkan’ın takımı 76ers, deplasmanda Cedi’nin görev yaptığı Cavaliers’ı 114-95 yenerek rakibine karşı son 6 günde oynadığı ikinci maçı da kazandı.

Philadelphia 76ers’ta Tobias Harris 27, Joel Embiid ve James Ennis 14’er sayıyla oynadı. Furkan Korkmaz, 18 dakika 26 saniye süre aldığı mücadeleyi 13 sayı, 4 ribaunt, 1 blokla tamamladı.

Cavaliers’ta Sexton’ın 17, Clarkson’ın 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Cedi Osman ise 27 dakika 59 saniye görev yaptığı karşılaşmayı 5 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla bitirdi.

NBA’e 9 maçla devam edilecek.

– Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 95-114

Sacramento Kings-Boston Celtics: 100-99

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 114-131

Orlando Magic-Washington Wizards: 125-121

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 108-100

Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 122-101

Son güncelleme 10:54 | 18 Kasım 2019
Cedi Osman Furkan Korkmaz
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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