Milli Takım için flaş yorum: ‘EURO 2020’de Emre Belözoğlu…’

Metin Tekin ve Güntekin Onay, A Milli Takım’ın Andorra’yı 2-0 mağlup ettiği maçı beINsports’ta değerlendirdi. Ay yıldızlıların EURO 2020 şansını değerlendiren yorumcular birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o değerlendirmeler:

METİN TEKİN: EMRE İNŞALLAH OYNAR

Emre Belözoğlu futbolu 33-34 yaşında bıraksa, 5 yıldır teknik adamlık yapıyordu. Böyle bir oyun aklının, sahanın içinde olması büyük bir avantaj. İnşallah Emre Belözoğlu da EURO 2020’de oynar ve futbol hayatını böyle bitirir. Bu çok inandığımız bir kadro. Umarım 7 aylık süreç de böyle geçecektir. Bu, seyircinin izleyeceği ve zevk alacağı bir takım. Bu takım, en genç çıkmış A Milli Takım kadrosu olabilir.

‘FUTBOL AKLI ÖNE ÇIKIYOR’

Bu gençleri yakaladığınız zaman, 3-4 turnuva oynarsınız. Bu çok büyük bir avantajdır. Fransa, İspanya, Almanya bunu yaptı. Kaan Ayhan çok akıllı, futbolculuğu iyi. Sağda da, ortada da bu şekilde oynuyor. Atletik özellikleri değil, futbol aklı öne çıkıyor.

‘BÜTÜN DÜNYA FUTBOLU SEYREDECEK’

Çağlar şimdi EURO 2020’de seyredileceğini düşünüyordur. Bütün dünya futbolu seyredecek. İşte bu duygu var. Avrupa finallerinde oynamak, oyuncunun piyasası için de önemli bir şey.

GÜNTEKİN ONAY: CENGİZ ÇOK ŞEY HAYAL ETTİRİYOR

Çok önemli bir jenerasyonumuz var. Özellikle Avrupa’da oynayan Cengiz, Merih, Çağlar gibi oyuncular var. Bunlar çok güvendiğimiz oyuncular ve bize birçok şey hayal ettirebiliyorlar.

‘ENES ÇIKIŞ YAPMASINI BEKLEDİĞİMİZ BİR OYUNCU’

Elemelerde Cengiz Ünder gibi bir oyuncudan yararlanamadık. Formda bir Cengiz’in de bu takıma katılmasıyla birçok şeyi hayal edebiliyoruz. Ofansif olarak biraz daha yaratıcılığa ve pozisyon zenginliğine ihtiyacımız var. Ancak defansif olarak gol yemeden maçlar bitirme özelliğini kazanmış tarihteki ilk A Milli Takım bu herhalde. Enes Ünal, yıllardır çıkış yapmasını beklediğimiz bir oyuncu ve hala 22 yaşında. 2 gol atmış olması güzel.

A Milli Takımımızda gelişmekte olan oyuncular, bu sene daha da ivme kazanacak gibi geliyor. Yusuf ve Enes için bunu söyleyebiliriz. Abdülkadir Ömür sakatlıktan kurtulur ve tekrar form tutarsa, ben önemli bir oyuncu olma yönünde ilerliyorum ve bir şampiyona görürsem, önemli yol kat ederim diye düşünür. Birçok oyuncu için önemli bir fırsat.