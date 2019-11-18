Milli Takım ayrıldı Şenol Güneş Andorra’da kaldı

UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu son maçında Türkiye, Andorra’yı deplasmanda 2-0 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından Türkiye A Milli Futbol Takımı kafilesi otobüsle Barselona’ya doğru yola çıktı.

Avrupa’daki takımlarda forma giyen futbolcuların kulüplerinin olduğu kentlere gitmek üzere Barselona’da kafileden ayrılacağı, diğerlerinin ise Türkiye’ye gideceği öğrenildi.

Teknik direktör Şenol Güneş ise 19 Kasım’da Andorra ile karşılaşacak Ümit Milli Takım’ın maçını izlemek için Andorra la Vella’da kaldı.