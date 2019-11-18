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Michel Platini: ‘VAR b.k gibi bir sistem!’
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Michel Platini: ‘VAR b.k gibi bir sistem!’

UEFA'nın yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 2015'te ceza alan eski başkanı Michel Platini, katıldığı bir televizyon programında VAR sistemini eleştirdi. Platini, "VAR'a karşıyım. Bence güzel görünen, b.k gibi bir sistem" dedi.

18 Kasım 2019 19:50

UEFA’nın eski başkanı ve dünya futbolunun efsane 10 numaralarından Fransız Michel Platini, katıldığı bir televizyon programında tartışılan VAR sistemini sert bir şekilde eleştirdi. 2015’te yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle FIFA’dan ceza alan ve ekim ayında cezası tamamlanan Platini, doğru bir plan ve proje dahilinde futbola dönmek istediğini de söyledi.

“64 yaşındayım ve son bir maceraya çıkma şansım var. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum, bu yüzden iyi düşünmek zorundayım” derken VAR sistemi hakkındaki soruya ise “VAR’ın problemleri neden çözmeyeceğini ve yalnızca problemlerin yerini değiştirebileceğini size yarım saat boyunca anlatabilirim ama kısaca söylersem VAR’a karşıyım. Bence güzel görünen, b.k gibi bir sistem” yanıtını verdi. 18 Kasım 2019 Kayserispor`un 15 yaşındaki oyuncusu Emre ve Lung`a Sevilla kancası İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun katıldığı bir radyo programında oyuncuları Emre Demir ve Silviu Lung`a İspanyol kulübü Sevilla`nın teklifi olduğunu açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:50 | 18 Kasım 2019
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