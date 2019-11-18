Mert Müldür kimdir? Genç futbolcu Mert Müldür kaç yaşında ve nereli?

Yetenekli futbolcularımız arasında yer alan Mert Müldür, Avusturya Milli Takımına davet edilme konusuyla gündeme geldi. A Milli Takımımızda forma giyen genç sağ bek Mert Müldür hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

3 Nisan 1999 Wien doğumlu olan Mert Müldür, futbola da doğduğu ülke Avusturya’da başladı. Rapid altyapısında futbola başlayan Mert Müldür, 2018 yılında Rapid Wien’de A takıma kadar yükseldi.

2019-2020 sezonu başında Sassuolo, Mert Müldür için Rapid Wien’e 5 milyon Euro ödeyerek bonservisini aldı. Mert Müldür, Serie A’da 6 maçta 310 dakika şans buldu.

MERT MÜLDÜR’ÜN MEVKİSİ NE?

Sağ bekte oynayan Mert Müldür, iki ayağını da kullanıyor. Mert Müldür’ün Sassuolo takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt değeri 5 milyon Euro.