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Mert Müldür kimdir? Genç futbolcu Mert Müldür kaç yaşında ve nereli?
Milli Takımlar

Mert Müldür kimdir? Genç futbolcu Mert Müldür kaç yaşında ve nereli?

Futbolseverler, ''Mert Müldür kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte Avusturya doğumlu Türk futbolcu Mert Müldür'ün hayatı hakkında merak edilen detaylar...

18 Kasım 2019 09:47

Yetenekli futbolcularımız arasında yer alan Mert Müldür, Avusturya Milli Takımına davet edilme konusuyla gündeme geldi. A Milli Takımımızda forma giyen genç sağ bek Mert Müldür hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

3 Nisan 1999 Wien doğumlu olan Mert Müldür, futbola da doğduğu ülke Avusturya’da başladı. Rapid altyapısında futbola başlayan Mert Müldür, 2018 yılında Rapid Wien’de A takıma kadar yükseldi.

2019-2020 sezonu başında Sassuolo, Mert Müldür için Rapid Wien’e 5 milyon Euro ödeyerek bonservisini aldı. Mert Müldür, Serie A’da 6 maçta 310 dakika şans buldu.

MERT MÜLDÜR’ÜN MEVKİSİ NE?

Sağ bekte oynayan Mert Müldür, iki ayağını da kullanıyor. Mert Müldür’ün Sassuolo takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt değeri 5 milyon Euro.

Son güncelleme 09:47 | 18 Kasım 2019
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