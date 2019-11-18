Manchester United kazancında artış açıkladı

İngiltere Premier Lig’in önemli ekiplerinden Manchester United ilk çeyrek itibarıyla çekirdek kazançlarında artış açıkladı.

İngiltere’de 20 kez mutlu sona ulaşan Manchester ekibi yeni sponsorluk anlaşmalarının verdiği güçle ilk çeyrekteki kazançlarında ciddi bir artış yaratmayı başardı. Ekim ayında gelen geri dönüşlerde yıllık gelirlerin beş seneden beri ilk kez düşeceğinin ön görülmesi üzerine, sezonun bu bölümünde gelir artışı beklenmiyordu.

Kırmızı Şeytanlar’da yazın yapılan hamlelerle maaş bütçesinin belli bir çizginin gerisine çekilmesi ve yeni yapılan sponsorluk anlaşmalarının bu tabloda etkili olduğu düşünülüyor.

Takımdaki yüksek maaşlar ve düzenli olarak Şampiyonlar Ligi’ne gidilememesi Manchester United’ın son yıllardaki bütçesini olumsuz etkiliyordu. Ayrıca Sir Alex Ferguson ile senelerce başarıdan başarıya koşan ekip 2013 senesinden bu yana ligde şampiyonluğa ulaşamıyor.