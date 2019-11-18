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Manchester City’nin yıldızı Aymeric Laporte Türkiye’ye geldi
İngiltere Premier Lig

Manchester City’nin yıldızı Aymeric Laporte Türkiye’ye geldi

Manchester City´nin Fransız savunma oyuncusu Aymeric Laporte, milli maç arasında Türkiye´nin en önemli turistik bölgelerinden Kapadokya´yı ziyaret etti.

18 Kasım 2019 16:02

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City´de forma giyen Aymeric Laporte, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı kız arkadaşı Sara Botello ile birlikte Kapadokya´da geçirdi. Ünlü çift, peribacaları önünde ve balon turunda çektirdikleri fotoğrafları kişisel sosyal medya hesaplarında paylaştı. Genç savunmacının kız arkadaşı Botello, paylaşımının altına “Sadece üç saat uyuduk. Sıcaklık 2 dereceydi, soğuktu ve ceketimiz yoktu. Ama inanın bana, buna değdi. Bunu tekrar ama tekrar yapardım. Benim için yaşanması gereken muhteşem bir deneyim” ifadelerini kullandı.

İkilinin paylaşımları kısa sürede büyük beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Son güncelleme 16:02 | 18 Kasım 2019
aymeric laporte kapadokya tatil türkiye
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