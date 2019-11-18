SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: CHP ve AKP'li vekillerden zeytin tartışması
Mainz 05’in yeni teknik direktörü Achim Beierlorzer oldu
Almanya Bundesliga

Mainz 05’in yeni teknik direktörü Achim Beierlorzer oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Mainz 05’in yeni teknik direktörü Achim Beierlorzer oldu.

18 Kasım 2019 16:26

Alman Kulübünden yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Beierlorzer ile 2022 yılının yazına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Mainz 05'in yöneticilerinden Rouven Schröder, Beierlorzer'in Mainz 05’e uyan bir teknik direktör olduğunu ifade ederek, 51 yaşındaki teknik adamın futbolcuları yönlendirme, geliştirme ve takım ruhu uyandırmaya yönelik beceriye sahip olduğunu kaydetti.

Beierlorzer, bu sezon başında Köln takımının başına getirilmiş, ancak 9 gün önce görevine son verilmişti. Mainz kulübü de geçen hafta teknik direktör Sandro Schwarz ile yollarını ayırmıştı. Bu sezon oynanan 11 maçta 3 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Mainz 05, 9 puanla düşme hattında yer alıyor.

Son güncelleme 16:26 | 18 Kasım 2019
anlaşma mainz teknik direktör
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
22/11/2019 - 20:30
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR