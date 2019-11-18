Kesinlikle favoriyiz

Şenol Hoca çok doğru bir kararla takımdaki tüm genç oyunculara Andorra önünde şans verdi. Taktik ve oyun disiplini mükemmeldi. Tüm oyuncular ciddiyetle kapasitesini ortaya koydu. Böylece futbol olarak da rakibini ezip ilk yarıda işi bitirdi.

Özellikle santrforda Enes'i kazanmak zorundayız. Ömer Bayram da sol kanatta alternatiflerden biri olmalı. Olmalı ki, Milli Takım gelecekte bu bölgelerde sorun yaşamasın. Takımımızın en dominant (Kuvvetli) yönü ise defansif orta saha oyuncularımız ve defans bloğundaki dört oyuncunun alan markajı, adam markajı ve kademelerde çok iyi oluşları. Rakipler bu yüzden ne pozisyon bulabiliyor ne de gol atabiliyor. Akan oyundan hiç gol yemememizin sebebi de bu.

Genç oyunculardan Ahmed Kutucu çok hareketli ve hızlı. Gelecek için umut vadeden bir oyuncu. Milli Takımımıza kazandırılması bana göre çok büyük başarı.

Şenol Hoca dönemindeki Milli Takımımız, almış olduğu başarılı sonuçların dışında özellikle de son Dünya Şampiyonu Fransa önünde gücünü göstermiş oldu. Avrupa Şampiyonası'nda final oynarsak kimse şaşırmasın. Milli Takımımız taktik ve sistem olarak özel yetenekli, yaratıcı oyunculardan oluşmuş ve çok başarılı bir teknik direktöre sahip olmasıyla Avrupa Şampiyonası'nın favorisidir.

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