Hakan Çalhanoğlu: Enes ve Ahmet için çok mutluyum

EURO 2020 Elemeleri’ndeki Andorra karşılaşmasına kaptan olarak çıkan Hakan Çalhanoğlu, 2-0’lık galibiyet sonrasında konuştu. Galibiyeti değerlendiren Hakan, 2 gol atıp yıldızlaşan Enes Ünal ve ilk kez milli formayı giyen Ahmed Kutucu için de yorumlarda bulundu.

Milan’da forma giyen yıldız futbolcunun sözleri şöyle;

“İzlanda maçı sonrasında stresi attığımız için çok mutluyuz. Buraya çok rahat geldik. Buradaki şartlar güzel olmasa da 3 puanı alacağımızı biliyorduk.

Tabi ki her maçtan önce soyunma odasında konuşuyoruz. Ben de kaptan olarak bugün görevi Emre ve Burak ağabeylerden aldım. 80 milyon kişiyi temsil ediyoruz. Enes için de mutluyum. Maçtan önce penaltıyı bana bırak demişti. Ahmed Kutucu için de mutluyum. Ben de bu yollardan geçtim.”