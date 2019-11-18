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Göztepe’de Poko 2 hafta daha yok
Süper Lig

Göztepe’de Poko 2 hafta daha yok

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Poko, en az 2 hafta daha yeşil sahalardan uzak kalacak.

18 Kasım 2019 11:48

27 Ekim’de Kasımpaşa’yla iç sahada oynanan karşılaşmanın başında rakip takımdan Quaresma’nın darbesiyle sağ diz iç yan bağlarından sakatlanan Gabonlu orta saha oyuncusu henüz antrenmanlara başlayamadı.

Tedavisi süren Poko’nun en az 2 hafta daha forma giyemeyeceği, sahalara net dönüş tarihinin ise belirsiz olduğu öğrenildi.

Lige milli maçlar nedeniyle verilen arada TFF 1’inci Lig’deki İzmir temsilcilerinden Altınordu’yu özel karşılaşmada 5-2 mağlup ederek moral bulan Göz-Göz’de yedeklerin performansı alkış aldı.

Sarı-kırmızılılarda ülkelerinin milli takımlarına giden Beto, Gassama, Borges ve Sanneh hafta içinde takıma dönecek.

Son güncelleme 11:48 | 18 Kasım 2019
göztepe Poko sakatlık
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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