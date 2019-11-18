Galatasaray’a bir sakatlık şoku daha!.. Bu kez Luyindama!

Sakatlık haberlerini üst üste alan Galatasaray’a bir şok da Christian Luyindama’dan geldi. Aslan’ın başarılı stoperi Luyindama, Demokratik Kongo’nun Gambiya ile oynadığı maçın 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Radamel Falcao, Florin Andone ve Ryan Babel’in ardından Fernando Muslera sakatlar kervanına katılan son isim olmuştu. Luyindama’dan gelen kötü haber ise Florya’da büyük bir şok ve şaşkınlık yarattı.

Sakatlıkların ardından Fatih Terim’in kadroda yapacağı değişiklikler merak konusu oldu. Babel, Muslera ve Luyindama’nın cuma günü Başakşehir’e karşı forma giyip giyemeyeceği henüz bilinmiyor. SON DAKİKA | Galatasaray`da Ryan Babel ve Fernando Muslera şoku! Kadrodan çıkartıldılar Galatasaray`ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkartıldı. Radamel Falcao ve Florin Andone`un sakatlıklarıyla boğuşan sarı kırmızılı ekipte Babel`in sakatlığı şok etkisi yarattı. Öte yandan Fernando Muslera da bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takımı kadrosundan çıkartıldı. İlgili Haberi Oku