Ferrari, Vettel ve Leclerc’ı takım merkezine çağırdı

Formula 1’de hafta sonu yaşanan kazanın ardından Ferrari, pilotları Sebastian Vettel ile Charles Leclerc’ı Maranello/İtalya’da bulunan merkezine çağırdı.

Brazilya Grand Prix’sinde yarışın tamamlanmasına 5 tur kalan Vettel ile Leclerc podyum için çekişirken birbirlerine temas etmiş ve iki Ferrari de yarış dışında kalmıştı.

Yarışın ardından Ferrari’nin takım patronu Mattia Binotto iki pilotu da suçlamanın yersiz olduğunu ve bu yüzden ceza vermeyeceklerini açıklamıştı.

Binotto “Olayın sıcaklığıyla yaşananları yorumlarsanız bu sizi yanlış bir noktaya götürür. İkisinden de olayı dinledim. Ceza vermenin veya suçlamalarda bulunmanın zamanı değil. Videoları tekrar izleyip verilerle durumu yeniden değerlendireceğiz. Pilotlarımıza özgürce rekabet etmeleri için fırsat tanıyoruz. Ancak bu aptalca hatalar yapma özgürlüğünü tanımıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse böyle bir olay hiçbir şekilde yaşanmamalıydı” şeklinde konuştu.

