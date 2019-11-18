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Ferrari, Vettel ve Leclerc’ı takım merkezine çağırdı
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Ferrari, Vettel ve Leclerc’ı takım merkezine çağırdı

Formula 1'de bu hafta sonu düzenlenen Brazilya Grand Prix'sinde birbirleriyle yaşadıkları temasın ardından yarış dışı kalan Sebastian Vettel ile Charles Leclerc, Ferrari'nin İtalya'da bulanan Maranello merkezine çağırıldılar.

SKOR DIŞ HABER 18 Kasım 2019 14:46

Formula 1’de hafta sonu yaşanan kazanın ardından Ferrari, pilotları Sebastian Vettel ile Charles Leclerc’ı Maranello/İtalya’da bulunan merkezine çağırdı.

Brazilya Grand Prix’sinde yarışın tamamlanmasına 5 tur kalan Vettel ile Leclerc podyum için çekişirken birbirlerine temas etmiş ve iki Ferrari de yarış dışında kalmıştı.

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Yarışın ardından Ferrari’nin takım patronu Mattia Binotto iki pilotu da suçlamanın yersiz olduğunu ve bu yüzden ceza vermeyeceklerini açıklamıştı.

Binotto “Olayın sıcaklığıyla yaşananları yorumlarsanız bu sizi yanlış bir noktaya götürür. İkisinden de olayı dinledim. Ceza vermenin veya suçlamalarda bulunmanın zamanı değil. Videoları tekrar izleyip verilerle durumu yeniden değerlendireceğiz. Pilotlarımıza özgürce rekabet etmeleri için fırsat tanıyoruz. Ancak bu aptalca hatalar yapma özgürlüğünü tanımıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse böyle bir olay hiçbir şekilde yaşanmamalıydı” şeklinde konuştu.

Son güncelleme 14:46 | 18 Kasım 2019
Brazilya GP Charles Leclerc Ferrari Scuderia formula 1 Sebastian Vettel
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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