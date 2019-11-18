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Euroleague’de 9. hafta programı!
Euroleague

Euroleague’de 9. hafta programı!

Anadolu Efes, 9. haftada yarın Fransa'nın ASVEL ekibine konuk olacak. Fenerbahçe Beko, 20 Kasım Çarşamba günü İspanya'da Barcelona ile karşılaşacak

18 Kasım 2019 11:49

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Euroleague’de heyecan, 9. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun yer aldığı Euroleague’in 9. haftasında yarın ve 20 Kasım Çarşamba günü 9 karşılaşma yapılacak.

Ligde 6 galibiyete sahip Anadolu Efes, yarın Fransa’nın ASVEL takımına konuk olacak. İki takım, Astroballe Basketbol Salonu’nda TSİ 22.45’te karşılaşacak.

İki galibiyeti bulunan Fenerbahçe Beko ise çarşamba günü İspanya’da Barcelona ile karşılaşacak. Palau Blaugrana’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 23.00’te oynanacak.

– Program

Euroleague’in 9. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.30 Zalgiris (Litvanya) – Panathinaikos (Yunanistan)

22.00 ALBA Berlin (Almanya) – Kızılyıldız mts (Sırbistan)

22.30 Bayern Münih (Almanya) – Olympiakos (Yunanistan)

22.45 ASVEL (Fransa) – Anadolu Efes

22.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) – Maccabi FOX (İsrail)

23.00 Real Madrid (İspanya) – Khimki (Rusya)

23.00 Valencia (İspanya) – Zenit (Rusya)

20 Kasım Çarşamba:

23.00 Barcelona (İspanya) – Fenerbahçe Beko

23.00 Baskonia (İspanya) – CSKA Moskova (Rusya)

Son güncelleme 11:49 | 18 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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