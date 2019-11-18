EURO 2020 kura çekimi ne zaman yapılacak?

EURO 2020 biletini alan A Milli Takımımız rakiplerini beklemeye başladı. 12 Haziran ile 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2020 grup kuraları 30 Kasım Cumartesi günü Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılacak. 3. torbadan katılacağımız EURO 2020’nin kura çekimi TSİ 20.00’de başlayacak.

EURO 2020’nin açılış maçı İtalya’da yapılacak. 12 Haziran’da Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak açılış maçıyla büyük heyecan başlayacak ve yarı final ile final karşılaşmaları ise İngiltere’nin başkenti Londra’da Wembley Stadı’nda oynanacak.

EURO 2020’yi garantileyen takımlar şöyle;

İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Finlandiya, Hollanda, Polonya, Rusya, İsveç, Ukrayna, Portekiz

EURO 2020 grup maçlarının oynanacağı şehirler şöyle:

A Grubu: Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan)

B Grubu: Saint Petersburg (Rusya), Kopenhag (Danimarka)

C Grubu: Amsterdam (Hollanda), Bükreş (Romanya)

D Grubu: Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya)

E Grubu: Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda Cumhuriyeti)

F Grubu: Münih (Almanya), Budapeşte (Macaristan)