Türkiye Andorra milli maçı özeti ve puan durumu: EURO 2020 kura çekimi ne zaman?

EURO 2020 biletini alan Türkiye A Milli Takımı son maçında Andorra’yı mağlup etti. Şimdi ise gözler kura çekiminde. Haberimizden EURO 2020 kura çekimi tarihini ve Türkiye Andorra maç özetini bulabilirsiniz.

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

12 Haziran ile 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2020 grup kuraları 30 Kasım Cumartesi günü Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak. 3. torbadan katılacağımız EURO 2020'nin kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak.

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EURO 2020 ELEMELERİ H GRUBU PUAN DURUMU