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Türkiye Andorra milli maçı özeti ve puan durumu: EURO 2020 kura çekimi ne zaman?
Milli Takımlar

Türkiye Andorra milli maçı özeti ve puan durumu: EURO 2020 kura çekimi ne zaman?

EURO 2020 elemeleri tamamlandı ve gruplarda puan durumu şekillendi. Türkiye A Milli Futbol Takımı son maçında 2-0 yenerek 23 puanla grubu ikinci sırada tamamladı. Peki EURO 2020 ne zaman yapılacak, kura çekimi tarihi belli mi? İşte Türkiye Andorra maç özeti...

18 Kasım 2019 08:19

EURO 2020 biletini alan Türkiye A Milli Takımı son maçında Andorra’yı mağlup etti. Şimdi ise gözler kura çekiminde. Haberimizden EURO 2020 kura çekimi tarihini ve Türkiye Andorra maç özetini bulabilirsiniz.

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

12 Haziran ile 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2020 grup kuraları 30 Kasım Cumartesi günü Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak. 3. torbadan katılacağımız EURO 2020'nin kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE ANDORRA MAÇ ÖZETİ İZLE

EURO 2020 ELEMELERİ H GRUBU PUAN DURUMU

Son güncelleme 08:56 | 18 Kasım 2019
andorra euro 2020 kura çekimi milli takım puan durumu türkiye
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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