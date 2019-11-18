Ertuğrul Sağlam yeniden Samsunspor’da!

Teknik Direktör İrfan Buz’un istifasının ardından Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getiren Yılport Samsunspor, deneyimli çalıştırıcı ile yarın 13.00'de düzenlenecek imza töreni ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kendisini 5 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak olan deneyimli teknik adam, akşam saatlerinde kente geldi.

Havaalanında bir grup Samsunsporlu taraftar, tecrübeli çalıştırıcıyı meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı.

Samsunspor’un efsane isimleri arasında yer alan Ertuğrul Sağlam, 1989-1994 ve 2000-2003 arası Samsunspor forması giymiş ve futbolu da burada bırakmıştı. Sağlam’ın Samsunspor formasıyla 149 maçta 49 golü bulunuyor. Her şey oğlu için... 10 yıl sonra geri döndü! Doğuştan işitme engelli Gamze Keresteci, evliliği nedeniyle 10 yıl ara verdiği karateye oğluna daha iyi gelecek hazırlamak için yeniden başladıktan sonra Türkiye ve olimpiyat şampiyonu oldu. İlgili Haberi Oku