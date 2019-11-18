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Ertuğrul Sağlam yeniden Samsunspor’da!
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Ertuğrul Sağlam yeniden Samsunspor’da!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yılport Samsunspor ile anlaşan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Samsun’a geldi. Futbolculuk döneminde 149 kez Samsunspor forması giyen Sağlam, 2004-2005 sezonunda teknik direktörlük kariyerine de 2003'te futbolu bıraktığı Samsunspor'da başlamıştı.

18 Kasım 2019 21:56

Teknik Direktör İrfan Buz’un istifasının ardından Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getiren Yılport Samsunspor, deneyimli çalıştırıcı ile yarın 13.00'de düzenlenecek imza töreni ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kendisini 5 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak olan deneyimli teknik adam, akşam saatlerinde kente geldi.

Havaalanında bir grup Samsunsporlu taraftar, tecrübeli çalıştırıcıyı meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı.

Samsunspor’un efsane isimleri arasında yer alan Ertuğrul Sağlam, 1989-1994 ve 2000-2003 arası Samsunspor forması giymiş ve futbolu da burada bırakmıştı. Sağlam’ın Samsunspor formasıyla 149 maçta 49 golü bulunuyor. 18 Kasım 2019 Her şey oğlu için... 10 yıl sonra geri döndü! Doğuştan işitme engelli Gamze Keresteci, evliliği nedeniyle 10 yıl ara verdiği karateye oğluna daha iyi gelecek hazırlamak için yeniden başladıktan sonra Türkiye ve olimpiyat şampiyonu oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:56 | 18 Kasım 2019
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