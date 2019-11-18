Ersun Yanal, Tolgay Arslan için formül arıyor!

Fenerbahçe’de bu sezon Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci'nin yükselen performasının ardından Tolgay Arslan da kendine geldi.

Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Kadroda forma şansı bulamayan Tolgay'ın çalışmalarına hız verdiği ve performans verilerinde yükseliş olduğu ortaya çıktı.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bu durumdan çok memnun olduğu ve Tolgay'a daha fazla şans vermeyi planladığı öğrenildi.

EMRE'YLE DEĞİŞMELİ

Yanal, milli aranın ardından Tolgay'ı takıma monte etmeye çalışacak. Sakatlıktan kurtulan Emre Belözoğlu'nun Malatya'da sahada olacağı öğrenildi. Yedek kulübesinde forma bekleyecek olan 29 yaşındaki orta saha, Emre'nin durumuna göre şans bulabilir. Kupada Tarsus'ta forma giyen Tolgay, güzel gole imza atmıştı.

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